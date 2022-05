CorSport - Pioli si potrebbe ancora affidare al suo jolly: Krunic in pole per Reggio Emilia

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La sorpresa delle ultime settimane è la titolarità di Rade Krunic che, così come aveva iniziato il campionato da titolare, è molto probabile che anche nell'ultima giornata indosserà una maglia dal primo minuto contro il Sassuolo. Con il Verona e con l'Atalanta le prestazioni del bosniaco dietro le punte sono state ottime soprattutto dal punto di vista della quantità: e con il Sassuolo ci sarà da correre. Pioli ha dimostrato di fidarsi molto del numero 33 e lo ha utilizzato come jolly nell'arco di tutta la stagione. Con il Genoa ha fatto il suo ingresso in campo come terzino destro: questo basterebbe per raccontare l'abnegazione di Rade.