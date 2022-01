CorSport - Roma, bufera no vax sui social: Smalling nel mirino

La Roma nei giorni scorsi ha comunicato di avere due giocatori positivi al Covid, di cui uno è Borja Mayoral. Sull’altro, il club giallorosso, sta intanto mantenendo il massimo riserbo per la privacy. Sui social però - pur senza riscontri oggettivi, come spesso accade – hanno fatto il nome di Chris Smalling. Considerazioni sul tema e anche qualche vergognoso insulto, sono arrivati sia a lui che alla moglie, la quale è stata costretta a limitare i commenti sul suo account Instagram. Il giocatore, che sta anche valutando l’ipotesi di querela per coloro che dovessero accostare il suo nome al profilo del no vax, continua ad allenarsi a Trigoria regolarmente. Oggi sosterrà la seduta di rifinitura con la squadra, poi partirà per Milano dove domani dovrebbe giocare a San Siro con una maglia da titolare. Poi il match dell’Olimpico del 9 gennaio contro la Juventus, per quella che potrebbe essere addirittura la sua ultima partita in Serie A. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.