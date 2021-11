Corsport - Roma, interesse per Grillitsch dell'Hoffenheim: Milan e Napoli monitorano la situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma si sta muovendo con decisione per arrivare a Grillitsch, centrocampista austriaco che ha deciso di non rinnovare con l'Hoffenheim e che è uno dei giocatori più interessanti tra quelli in scadenza in Bundesliga. Il trequartista, nel recente passato, aveva attirato l'attenzione anche di Napoli e Milan che ora sembrano aver virato su altri obbiettivi.