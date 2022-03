CorSport - Super Tonali: l'addio di Kessie non preoccupa i tifosi 

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tonali si è preso il Milan. Il centrocampista è ormai una certezza della squadra, un punto fermo anche per il futuro. Non a caso - osserva il quotidiano romano - la notizia dell’addio di Kessie non ha provocato lo psicodramma che invece attraversò le legioni rossonere ai tempi di Donnarumma e Calhanoglu. La partenza dell’ivoriano, dunque, non preoccupa i tifosi, che ora si godono un Tonali super e sempre più leader di questo Milan.