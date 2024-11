Cosa farà Messi dopo il ritiro? Ha dichiarato di non voler assolutamente fare l'allenatore

In un'intervista rilasciata a 433, Leo Messi si è concesso in un'intervista nella quale ha raccontato come sta procedendo la sua avventura in MLS con l'Inter Miami da quando, nel 2023, ha deciso di lasciare l'Europa e il PSG per firmare con il club di David Beckham: "È stato tutto un po' spettacolare perché ce l'abbiamo fatta. Per costruire un club devi vincere dei titoli ed essere competitivo. Il club veniva da un anno negativo in MLS, ma dopo poco il mio arrivo abbiamo vinto la Leagues Cup, il primo titolo per il club. È stato straordinario per tutti. E ora abbiamo molta voglia ed entusiasmo di poter affrontare questi playoff, sperando di vincere la MLS e un altro titolo a livello personale. Ma soprattutto al club che ha fatto tanto ha fatto per renderlo possibile".

Nel corso della chiacchierata poi la Pulga ha parlato del Mondiale 2026 e del suo futuro una volta che appenderà gli scarpini al chiodo. Con una certezza inscalfibile a riguardo: "Non mi piacerebbe essere allenatore, ma non sono ancora sicuro di cosa mi piacerebbe fare in futuro. Valuto molto di più rispetto a prima tutto ciò che faccio nella vita quotidiana, quindi penso solo a giocare, allenarmi e divertirmi".

Svelando di essere rimasto colpito dalla MLS e dal seguito dei tifosi: "C'è molta passione, cosa che in parte non conoscevo. Sapevo della passione per altri sport come il baseball o il basket, ma forse per il calcio era un po' meno, e invece mi ha sorpreso moltissimo. È una lega molto competitiva, dove giocare in trasferta è difficile. Tutte le squadre diventano forti in casa. Vai in qualsiasi parte degli Stati Uniti e gli stadi sono pieni. La gente è molto appassionata delle proprie squadre, mi ha sorpreso perché non lo conoscevo".