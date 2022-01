E' terminata da poco il match tra Costa d'Avorio e Sierra Leone, match valido per il secondo turno dei gironi di Coppa d'Africa. La gara si è conclusa con il risultato di 2-2, con i gol di Haller e Pepe, per gli ivoriani, e Kamara e Kamara per gli avversari. Da segnalare anche il rigore sbagliato dal rossonero Franck Kessiè