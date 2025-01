Costacurta: "Credo che fosse necessario dare una piccola scossa. Credo che i principali responsabili siano i giocatori"

Giornate frenetiche a Casa Milan: è in atto una vera e propria rivoluzione negli ultimi giorni di mercato. Tanti i giocatori in uscita, come Morata, Calabria e Tomori, che certificano come ci sia più di un problema nella squadra rossonera. In diretta a Calciomercato - L'originale su Sky Sport Billy Costacurta ne parla così:

"Credo che fosse necessario dare una piccola scossa, non so quanto profonda possa essere e quanta scossa possa arrivare ai giocatori. Credo che i principali responsabili siano loro. La società si sta rimangiando alcune scelte ma stanno cercando di rimediare, mi sembra una cosa positiva. Per quello che riguarda l’allenatore, prima c’era uno che veniva considerato un po’ morbido, adesso ce n’è uno considerato un po’ troppo duro, ma probabilmente non è soltanto colpa loro".