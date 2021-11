Costacurta: "Derby? L'Inter ci arriva meglio, il Milan ha preso degli schiaffoni europei che potrebbero dare fastidio ai giocatori"

Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha parlato dello stato di forma di Milan ed Inter in vista del derby: "L’Inter arriva sicuramente meglio, il Milan può pagare queste partite europee. Per il Milan questi sono degli schiaffoni che si prendono e non credo che facciano così bene. Prima di una partita importante come il derby potrebbe anche dare fastidio e non permettere ai giocatori di esprimersi al meglio. Mi viene da pensare così, perché nonostante l’ultima mezz’ora contro il Porto questi sono schiaffoni in Europa che fanno male.