Costacurta: "Nel '94 fui un 'pirla', saltai entrambe le finali per squalifica"

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del 1994 e delle due finali saltate per squalifica: "Il 94 per me è stato meraviglioso ma fino ad un certo punto, ho saltato entrambe le finali (del Mondiale e di Champions ndr.). Come si dice a Milano, sono stato un pirla. Io e Tassotti eravamo entrambi squalificati in USA 94. Prima dei rigori 3/4 calciatori, non faccio i nomi, si allontanarono da Sacchi che stava scegliendo i rigoristi, una scena divertente in un momento di tensione".