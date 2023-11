Costacurta: "Qualcuno dovrà dare qualcosa in più. Come Chukwueze..."

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan che in rossonero ha vinto tutto, è ospite degli studi di Sky Sport 24 per commentare l'importantissima partita di Champions League contro il Borussa Dortmund che risulterà cruciale per il percorso futuro europeo della squadra allenata da Stefano Pioli. L'ex difensore ha commentato le assenze del Diavolo.

Queste le parole in particolare su Samuel Chukwueze: "Credo che il MIlan metta in campo una squadra aggressiva e veloce. Chiaro che qualcuno dovrà dare qualcosa in più: se Chukwueze riuscisse a fare quei dribbling che gli sono sempre riusciti in Spagna, credo che possa dare molto fastidio alla difesa del Dortmund".