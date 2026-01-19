Costacurta: "Se alcuni alzassero il livello, il Milan potrebbe puntare in alto. Penso a Leao"

Alessandro "Billy" Costacurta, ex difensore rossonero e oggi opinionista per Sky Sport 24, è intervenuto nel corso del Club per commentare la partita che il Milan ha vinto per 1-0 a San Siro contro il Lecce, grazie al gol di Niclas Fullkrug entrato in campo da poco meno di tre minuti. Questo il pensiero di Costacurta sulla squadra rossonera: "Io credo che il Milan debba continuare a guardarsi dietro, Allegri ha ragione in questo. Io guardo per le prestazioni di alcuni giocatori del Milan e penso: se alzassero il livello e la qualità potrebbero davvero puntare in alto. Il riferimento è ovviamente a Leao, è quello che può fare il salto di qualità. Allora così guarderei all’Inter che sta davanti".

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.