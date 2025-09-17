Courtois rivela: "Abbiamo imparato dalla sconfitta contro il Milan dell'anno scorso"

vedi letture

Il Real Madrid vince la prima di Champions League: 2-1 al Marsiglia di De Zerbi al Santiago Bernabeu, grazie a due rigori di Mbappè e in dieci uomini da metà secondo tempo per l'espulsione di Carvajal. A commentare la gara su Movistar è stato il portiere belga Thibaut Courtois: "Ci sono stati momenti che ricordavano la scorsa stagione. L'allenatore ha una visione totale dei giocatori creativi, Kylian Mbappé, Arda Güler sono bravi a tornare dietro la palla. Questo fa una grande differenza nel ridurre le occasioni avversarie. Inoltre, il nuovo tecnico mi chiede di giocare molto più avanti rispetto all’anno scorso: è un cambiamento importante per me".

Courtois ha poi aggiunto, citando anche la sconfitta in Champions dell'anno scorso contro il Milan arrivata proprio al Bernabeu: "È vero che vincere le partite in casa è la ricetta per andare lontano in Champions League. Lo abbiamo imparato dalla sconfitta contro il Milan la scorsa stagione. Stasera abbiamo creato tante occasioni, ma i due gol sono arrivati ​​su rigore e la nostra prestazione meritava di più: avremmo dovuto vincere con un margine maggiore".