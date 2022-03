Cremonese, Ciofani: "Come Ibra, anch'io ho paura di smettere. Gioco fino a 40 anni"

MilanNews.it

Daniel Ciofani, attuale attaccante della Cremonese in Serie B, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del suo futuro. Ciofani ha detto: “Il calcio è democratico perché lo possono fare tutti, la differenza la fanno il talento e il cervello. Un mio vecchio allenatore diceva che il calcio è un gioco stupido per persone intelligenti, aveva ragione. Io non sono veloce di gambe ma di pensiero. Vorrei giocare fino a 40 anni, poi restare in questo mondo, ma sarà difficile. Il calcio è fatto più di apparenza che di sostanza e io sono fatto al contrario. Se la penso come Ibra? Sì, mi spaventa l’idea di smettere. E poi sono a 185 gol solo di campionato, quindi guardo a quota 200. Ma prima dei 40 anni”.