Criscitiello: "Cosa deve fare il Milan per Leao? Va tenuto a ogni costo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati di Rai Radio. Il giornalista ha commentato così la questione legata al rinnovo di Rafael Leao: "Fino a dove si deve spingere il Milan per tenere Leao? Va tenuto, legato ai cancelli di Milanello. Però devi essere coerente come club: come non hai fatto follie per Kessie o Donnarumma, non devi farle per Leao, che sta aspettando il cambio di proprietà"