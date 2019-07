Criscitiello: "Milan, il male minore grazie a Gazidis"

La scorsa settimana, il Milan ha saputo del suo destino. Meglio di così non poteva andare. Sarà una Europa League ancora più triste senza le big italiane ma, ormai, da tempo sappiamo che questa competizione ha perso di fascino e per come è strutturata non interessa a nessuno. O Champions o nulla. Gazidis ha fatto un grande lavoro politico con la Uefa e ottenere, come sanzione, l'esclusione dall'Europa che non conta è un risultato da fuoriclasse. Il vero problema sarebbe stato il blocco del mercato o peggio ancora l'estromissione dalle coppe europee per più anni. Invece così hai un anno per concentrarti sul campionato, sul bilancio sperando di tornare, presto, in Europa dalla porta principale e non da quella di servizio. Bravo Gazidis che ha ottenuto il miglior risultato possibile. Certo, poi, al tifoso non puoi dichiarare di essere soddisfatto altrimenti si incavola di brutto ma, detto tra di noi, a Casa Milan hanno forse stappato anche una bella bottiglia di Champagne. Un fardello è eliminato. Il problema ora è costruire una squadra all'altezza delle aspettative di Giampaolo e, premesso, che sulla carta Juve, Inter e Napoli partono avanti il Milan deve provare a costruire una squadra competitiva per puntare al quarto posto; quest'anno sfiorato da Gattuso. Donnarumma in partenza? Il problema non è la sua cessione ma le tempistiche. Doveva andare via due anni fa a 80 milioni di euro e non svenduto oggi quando tutti sanno che sei obbligato a vendere.Commissione più alta, all'orizzonte, per Mino.