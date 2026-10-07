La Croazia rimontata dalla Spagna, la pagella di Luka Modric

La Croazia perde la gara contro la Spagna nei minuti finali: Modric in campo per circa un'ora, la sua pagella al termine della gara

Nella serata di ieri si è concluso il programma delle prime quattro giornate di UEFA Nations League. Tra le squadre in campo anche la Croazia di Luka Modric che scendeva sul terreno di gioco dopo il pesantissimo 0-7 subito in casa dall'Inghilterra e dopo il poker preso dalla Spagna a Siviglia. E proprio i Campioni del Mondo erano gli avversari dei croati ieri, a Spalato. La squadra del CT Slaven Bilic ha fatto una figura decisamente migliore, andando in vantaggio con Perisic dopo 17 minuti e reggendo per larghi tratti. All'ora di gioco il pareggio di Mikel Merino che poi all'88° trova il raddoppio che beffa la Croazia, rimasta intanto anche in dieci uomini.

CROAZIA, LA PAGELLA DI LUKA MODRIC

Luka Modric è stato schierato titolare in mezzo al campo ed è stato sostituito al 66°, poco dopo il pareggio spagnolo. Il portale croato Sportnet nelle sue pagelle del post gara, ha comunque premiato la prestazione del centrocampista rossonero che si è meritato un 6.5 come voto. Questo il giudizio per il fuoriclasse del Milan: "Anche lui ha alzato il livello di aggressività ed è apparso più in palla sotto ogni aspetto rispetto alla gara di Rujevica. Ha combinato bene con il resto della squadra, pur trascorrendo più tempo concentrato sulla fase difensiva".