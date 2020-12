Il Crotone trova il secondo successo in campionato, superando 2-1 il Parma all'Ezio Scida. Decisiva una doppietta di Messias tra il 24' e il 44' del primo tempo. E' stato l'ex rossonero Kucka ad accorciare le distanze al 58' per gli emliani. L'undici di Liverani, nonostante qualche buona occasione, non è però riuscito a pareggiare.