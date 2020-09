Crotone, Stroppa: “Giocare contro questo Milan è difficile”

Il Crotone perde ancora, stavolta contro il Milan per 2-0. Un avvio difficile quello della squadra di Giovanni Stroppa che, ai microfoni di Sky Sport, analizza la partita contro i rossoneri: "Siamo stati poco bravi sulle palle scontate, poi il rigore ha messo la partita in salita. Era difficile, ma abbiamo avuto una buona reazione. Giocare contro il Milan è difficile, noi continuiamo a lavorare, la squadra sta crescendo bene anche se ci sono ancora delle difficoltà di inserimento per i nuovi. Purtroppo abbiamo potuto giocare poche partite nel precampionato, ci manca un po di preparazione. Prendiamo queste prime partite per amalgamarci, per far fare alla squadra un po' di rodaggio. I punti pesano, non era il Milan che ci poteva dare serenità, ma comunque la prestazione c'è stata. Il Milan è una big? Sono abituati a giocare spesso, sono ben rodati e hanno grandi idee. Hanno dimostrato di avere una personalità superiore; a livello di qualità tecnica siamo inferiori ma per carattere potevamo fare qualcosa in più".