Cruciani: "C'è un motivo per l'ossessione di Cassano per Allegri?"

vedi letture

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico e giornalista, nel corso del podcast con Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, Numer 1 Podcast, si è interrogato sull'atteggiamento di Antonio Cassano nei confronti di Massimiliano Allegri, un comportamento che secondo la sua opinione va oltre la legittima critica e sfocia troppo spesso nell'ossessione.

Il pensiero di Cruciani: "A me non me ne può fregare di meno di quello che Cassano pensa di Allegri. Ma, c'è un motivo? Che gli ha fatto Allegri? Che gli ha fatto? C'è un motivo per questa ossessione? Io capisco che qualcuno possa criticare Allegri, ovviamente ci sta, il diritto di critica vale per tutti, a maggior ragione per Cassano. Noi possiamo avere idee diverse da Cassano su Allegri, però c'è un'ossessione che a mio parere ha dell'insondabile, a meno che non sia solo marketing: non credo che dica cose che non pensa. Cassano dice cose che pensa ma questa ossessione nei confronti di Allegri, di fronte anche al fatto che l'allenatore sta ottenendo al Milan dei risultati".