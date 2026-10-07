Cruciani non le manda a dire: “Tre fottute settimane di pausa senza campionato, non deve succedere mai più”

Lo sfogo del giornalista Giuseppe Cruciani sulla lunghissima pausa delle nazionali durata per ben tre settimane.

Durante l'ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani si è sfogato contro la lunghissima pausa nazionale durata per la prima volta tre settimane. Queste le sue parole.

"Per prima cosa mi voglio concentrare su quei satrapi, su quei maledetti direi, che ci hanno tenuto lontani dal campionato italiano che è il nostro principale interesse in questo momento, per tre settimane, tre fottutissime settimane, mai più deve accadere una cosa del genere. Tre settimane ragazzi, vi rendete conto di che cosa è successo? Che per tre settimane, noi che amiamo il calcio, che amiamo la Serie A e la Serie B, non abbiamo potuto giocare. Io sono stato costretto in queste tre maledette settimane a giocare Cerignola-Altamura, latina-Ostia Mare, Alcione-Trento, Potenza-Picerno. Mai più".