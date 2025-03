Cruciani su Conceicao: "Lo adoro, però ha la sindrome dell'accerchiamento. Suo vero nemico non sono i critici, ma i risultati"

Nella terza puntata di Area Fritta, il vodcast di Chiamarsi Bomber e Lottomatica Sport, Gianluca Cruciani ha detto la sua sull'Inter ed Inzaghi, sulle stagioni di Milan e Juve. Di seguito l'estratto sul delicato tema Milan:

Sulla bilancio della stagione dei rossoneri e su Conceicao

"Se il Milan dovesse vincere la Coppa Italia e quindi arrivare alla fine della stagione con due coppe si può rivedere il giudizio sulla stagione, non sarebbe disastrosa perché comunque si porterebbe a casa due trofei. I tifosi potrebbero anche essere soddisfatti perché mettere trofei in bacheca fa sempre piacere. Conceicao? Io come sapete lo adoro, però anche lui ogni tanto ha questa sindrome dell'accerchiamento. Conosce benissimo il calcio ma il suo unico vero nemico non sono i critici, ma i risultati. La sua precarietà l'ha accettata da solo, l'ha voluta lui. Basta lamentarsi di essere circondato da persone che lo criticano".

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: sabato 8 marzo 2025

Ora: 18.00

Stadio: Via del Mare

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro:Doveri

Assistenti: Di Gioia – Di Monte

IV ufficiale: Massimi

VAR: Chiffi

AVAR: Marini