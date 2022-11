Ct Belgio su De Ketelaere: "Il Mondiale gli farà bene. Il modo in cui può giocare tra le linee ci aiuterà"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha spiegato così la scelta di convocare per il Mondiale anche Charles De Ketelaere: "Non è stato difficile per me portare con me Mertens e De Ketelaere. Mertens porta molta esperienza. Lavoriamo insieme da molto tempo. È anche qualcuno che incoraggia gli altri. È nel suo nuovo club da sei mesi e ha già giocato più degli ultimi due anni al Napoli. De Ketelaere è partito meglio del previsto al Milan. Ora deve lottare per il suo posto, ma ne trarrà vantaggio per vivere la sua prima Coppa del Mondo. Questo gli farà bene. Il modo in cui può giocare tra le linee ci aiuterà" riporta nieuwsblad.be.