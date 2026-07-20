Nuovo CT Italia, Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola

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Maldini e Leonardo sono ambiziosi: incontro con Guardiola per offrirgli il ruolo di CT dell'Italia

Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola a Barcellona. Peppe Di Stefano, su Sky Sport 24, racconta che il manager catalano non è più solo un sogno come possibile CT dell'Italia.

Non ci sono certezze sulla possibile decisione di Pep, che a giugno ha lasciato il City dopo 10 anni leggendari in Inghilterra, ma è confermato l'incontro con il nuovo DT della Nazionale. Tentativo concreto, con Maldini che si è mosso di persona.