Nuovo CT Italia, Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola
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Maldini e Leonardo sono ambiziosi: incontro con Guardiola per offrirgli il ruolo di CT dell'Italia
Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola a Barcellona. Peppe Di Stefano, su Sky Sport 24, racconta che il manager catalano non è più solo un sogno come possibile CT dell'Italia.
Non ci sono certezze sulla possibile decisione di Pep, che a giugno ha lasciato il City dopo 10 anni leggendari in Inghilterra, ma è confermato l'incontro con il nuovo DT della Nazionale. Tentativo concreto, con Maldini che si è mosso di persona.
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