Cuomo: "Su Allegri sono disonesto e lo sto diventando anche su Tare. Fullkrug suo capolavoro"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it al termine di Milan-Lecce: "Lo sanno tutti: su Allegri sono disonesto e poco obiettivo e lo sto diventando anche su Tare. Ieri il Milan ha vinto anche grazie al suo direttore sportivo: ci si rende conto di cosa cambi con un direttore sportivo. Perché Allegri lo prende lui. Perché su Fullkrug, Tare capisce subito dove bisogna andare a parare e lo porta subito a Milano. Il Milan ha avuto Fullkrug in campo dal 2 gennaio e non appena sceso dall'areo, ma che si allenava già da una decina di giorni a Milanello. Dal primo giorno utile di mercato, Allegri ha avuto un giocatore già integrato nella squadra. Fullkrug si è subito inserito benissimo, ce lo dicono da Milanello, è molto empatico. E questo è un capolavoro di Tare. Perché io non so se, se non fosse stato per Tare, Fullkrug sarebbe già qui".

LE PAGELLE DI FULLKRUG

Primo gol con il Milan, primo gol a San Siro, colpo di testa che vale tre punti dopo nemmeno tre minuti dal suo ingresso in campo. Milan-Lecce è stata una serata che Fullkrug dimenticherà facilmente. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi per il tedesco.

CorSport 7

Entra e segna. Primo gol con la maglia del Milan per il tedesco arrivato a gennaio. Ai rossoneri serviva un punto di riferimento offensivo: ecco la prova.

Tuttosport 7

Meno di tre minuti per trovare il primo gol con la maglia del Milan. Segna di testa: la specialità della casa.

Gazzetta dello Sport 7

Primo gol italiano con un colpo di testa ravvicinato. Entra con rabbia e dopo tre minuti sblocca il risultato. L’infrazione al dito del piede non lo condiziona.