Currò su Camarda ed Esposito: "Hanno caratteristiche diverse e possono arrivare ad essere degli ottimi centravanti"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enrico Currò ha parlato di due dei talenti italiani più chiacchierati del momento, Francesco Camarda e Pio Esposito, reduci da due soste molto positive ed incoraggianti in vista del futuro.

Per i giovani attaccanti preferisci Camarda o Pio Esposito?

"Credo che non abbiano ancora dimostrato nulla a livelli alti, quindi facciamo un in bocca al lupo ad entrambi. Hanno caratteristiche diverse e possono arrivare ad essere degli ottimi centravanti. Sinceramente vedo del talento sul fiuto del gol in entrambi. È vero che Esposito ha sbagliato quell'occasione ieri, ma il modo in cui aveva segnato con Israele. Lui penso che sia già pronto".