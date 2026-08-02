Curva Sud sarà presente al funerale di Baresi: "L’ultimo viaggio del nostro Capitano, onoriamolo tutti con la maglia numero 6"

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Martedì i funerali dell'eterno numero 6 rossonero Franco Baresi. Il messaggio social della Curva apparso sul proprio profilo IG

Sei per sempre. Una frase, mille significati. Franco Baresi era, è e sarà il Milan e tutti i milanisti. Un omaggio simbolico sarà reso anche dalla Curva Sud, che sarà presente martedì ai funerali per l'ultimo saluto all'eterno capitano rossonero. Il messaggio della Curva apparso sul proprio profilo IG chiama a raccolta tutti i tifosi del Milan.

FUNERALI BARESI: LA CURVA SUD RENDERA' OMAGGIO

"Martedi daremo l'ultimo saluto al NOSTRO ETERNO CAPITANO e questa giornata dovrà essere dedicata solamente a lui, ignorando

totalmente tutto il resto.Ritrovo di fronte alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 10.00, chiediamo a tutti i MILANISTI la massima partecipazione, evitando di portare stendardi e bandiere personali, sventoleremo infatti unicamente le bandiere che da anni rappresentano IL CAPITANO in Curva Sud. Invitiamo i presenti a portare la maglia numero 6 o una sciarpa rossonera da alzare al cielo per accompagnare la leggenda nel suo ultimo viaggio".