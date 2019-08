Cutrone: "Voglio superare a pieni voti questo esame e sfruttare la chance di giocare in Premier"

Patrik Cutrone, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sugli stimoli in questa nuova avventura ai Wolves: "Ogni esperienza migliora gli esseri umani, ma non tutte le esperienze sono uguali. Avere la chance di giocare in Premier e non sfruttarla a dovere, sarebbe un errore imperdonabile. Come ho detto presentandomi ai tifosi, darò il meglio di me stesso per dimostrare che posso reggere con dignità questo palcoscenico. Il contesto è ottimo. L’allenatore è molto preparato. La squadra ha voglia di fare bene. E io voglio superare a pieni voti quest’esame".