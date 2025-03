D'Amico: "Milan progetto strano, a livello di valori di giocatori è uno dei più forti del campionato..."

Il procuratore Andrea D’Amico, nel suo intervento odierno a Radio 24 durante “Tutti Convocati”, parla della strana stagione dei rossoneri. Il Milan, attualmente nono in Serie A, è uscito anche dalla Champions League qualche settimana fa. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan è un progetto strano, a livello di valori di giocatori è uno dei più forti del campionato, ma non possono bastare a sé stessi e non possono avere dei cali mentali come successo nel primo tempo col Lecce".