Lorenzo D'Anna, ex giocatore di Chievo e Fiorentina e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni su Pioli: "Pioli? È un tecnico di grande esperienza che ha già calcato grandi palcoscenici come Roma e Firenze. Il Milan migliorerà. Giampaolo è un visionario, a me piace ma non è stato fortunato".