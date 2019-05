Da Higuain a Morata, fino a Sarri: tutti gli interessati dal blocco Chelsea

La FIFA ha rigettato l'appello del Chelsea contenente la richiesta di sospendere il blocco del mercato per due sessioni, comminata in seguito all'infrazione nelle regole del tesseramento di alcuni minorenni stranieri, extracomunitari. Così, a meno che il TAS non ribalti la situazione, i Blues vanno incontro a una stagione senza acquisti, ma con la possibilità di cedere o rescindere contratti. Le situazioni potrebbero così cambiare, come quella di Maurizio Sarri, che sembrava vicino all'uscita negli scorsi mesi, salvo poi arrivare matematicamente in Champions e giocarsi, domani, una semifinale di Europa League. Così il tecnico, che ha detto di no alla Roma nei giorni passati, con ogni probabilità rimarrà al timone.

KOVACIC, PULISIC E HIGUAIN - Nuova vita potrebbe avere Mateo Kovacic, non uno dei migliori nella stagione londinese, arrivato dal Real Madrid nella scorsa sessione di mercato. Per rendere permanente il trasferimento servono 29 milioni di sterline, ma non è detto che non si possa trattare un nuovo prestito. Cosa già successa con Gonzalo Higuain, perché la Juventus, previdente, aveva già inserito una clausole per il possibile rinnovo, in caso di mancato riscatto. Poi c'è Pulisic, acquistato a gennaio: per lui non c'è problema perché è solo temporaneamente al Borussia Dortmund.

I PRESTITI - Sono davvero tantissimi, quasi un'altra squadra, per il Chelsea. Dunque non è detto che da lì non possa pescare Maurizio Sarri. Tiemoué Bakayoko, polemiche a parte, non ha fatto male al Milan. Zouma - dopo la buona stagione all'Everton - verrà richiamato per sostituire David Luiz. Su Pasalic c'è un diritto di riscatto pari a 15 milioni di euro, ma a Bergamo è in bilico tra buone gare e qualche balbettio. Tammy Abraham potrebbe essere integrato alla prima squadra, mentre Ola Aina dovrebbe essere confermato dal Torino. Da valutare Victor Moses, Batshuayi, Omeruo e, soprattutto, Alvaro Morata: potrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid, ma in avanti c'è concorrenza.