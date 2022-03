Da Milanello, le foto dell'allenamento odierno: "A grandi passi verso sabato"

MilanNews.it

Nella giornata di oggi, il Milan ha sostenuto il terzo allenamento della settimana in vista della sfida di sabato contro l'Empoli: "prima parte dell'allenamento - si legge su acmilan.com - dedicata all'attivazione muscolare in palestra. Una volta in campo, la squadra ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di partitelle con le mani. L'allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso, prima di passare alla parte tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto".

Ecco alcune foto pubblicate sui canali social rossoneri: