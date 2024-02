Da Milanello, rossoneri subito al lavoro: il post social

Dopo la sconfitta contro il Rennes, e il conseguente passaggio del turno in Europa League, dove i rossoneri incontreranno agli ottavi lo Slavia Praga, i ragazzi di Pioli si apprestano ora a preparare il delicato impegno di domenica sera, a San Siro contro l'Atalanta di Mister Gasperini. Apparso sui profili social del club rossonero, questo il post che ha introdotto l'allenamento odierno a Milanello.

Così il Milan torna subito al lavoro in vista dell'Atalanta.

Shifting our focus back to Serie A #SempreMilan

