Dall'Inghilterra: il Napoli valuta Hojlund dopo l'infortunio di Lukaku

Oggi alle 22:00News
di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Ben Jacobs, giornalista inglese, il Napoli sta considerando se andare su Rasmus Hojlund dopo il grave infortunio subito da Lukaku in amichevole: il belga rimarrà fuori per diversi mesi.

Lo United vuole che Hojlund parta e chiede 40 milioni di sterline per una cessione a titolo definitivo: potrebbe aprire anche al prestito se vengono accettate determinate condizioni anche se la preferenza ricade su una cessione a titolo definitivo.