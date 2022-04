Dall'Inghilterra, lo United sulle tracce di Dybala. Milan ed Inter osservano

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stando a quanto scrive il Sun, il Manchester United sarebbe in fila per assicurarsi le prestazioni di Paulo Dybala, che come noto lascerà la Juventus a fine stagione a parametro zero in seguito alla scelta del club di non proseguire le trattative per il rinnovo contrattuale. L'interesse dei Red Devils nasce da una richiesta esplicita del nuovo allenatore Erik Ten Hag che avrebbe richiesto alla società di tentare un approccio con l'entourage dell'argentino, considerato una occasione appetitosa e low cost. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di Milan e Inter.