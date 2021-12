Dall'Inghilterra: pronto un pre-contratto con il Real Madrid per Rudiger

Antonio Rudiger potrebbe diventare presto un giocatore del Real Madrid. Come riporta il Daily Mail, il club di Florentino Perez vorrebbe far firmare al difensore del Chelsea un pre-contratto a gennaio, in modo da ingaggiarlo da svincolato a giugno. I Blues, dal canto loro, hanno presentato un'offerta da circa 160.000 euro settimanali per convincere l'ex giocatore della Roma a rinnovare. Adesso è tutto nelle mani del tedesco, che non ha ancora preso una decisione definitiva e studia anche altre proposte, su tutte quelle di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.