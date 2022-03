Dalla Francia: PSG nella bufera, Neymar non si allena più

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Neymar nell'occhio del ciclone in Francia, dove fa discutere la crisi della corazzata Psg, eliminato da Champions League e Coppa di Francia e reduce dal pesante ko incassato in campionato in casa del Monaco. Come riporta Rmc sport ripreso dai quotidiani spagnoli, l'asso brasiliano non si allena quasi più e arriva al campo d'allenamento al limite dell'ubriachezza. Uno stato di fatto che avrebbe portato ad una rottura totale con la dirigenza e con lo spogliatoio. Insieme alla delusione per Lionel Messi, le cui prestazioni a Parigi finora sono state ampiamente sotto le attese, Neymar sarebbe considerato dall'ambiente del Psg il maggior colpevole della negativa stagione del club transalpino. (ANSA).