Dalla Polonia: Milik in uscita, salgono le quotazioni della Roma

Arkadiusz Milik sarebbe un po' più lontano dal trasferimento alla Juventus: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Polonia, e riportate da 'Sportowefatky', il cambio di allenatore in seno alla società bianconera avrebbe cambiato i programmi dei campioni d'Italia, che non vedrebbero più nell'attaccante del Napoli una priorità. Per l'ex Ajax adesso starebbe salendo le quotazioni della pista Roma, altro club a lui interessato.