Dalla Serbia: Stella Rossa, trovato l’accordo col Lecce per Falco. Nei prossimi giorni la firma

La Stella Rossa avrebbe trovato l’accordo con il Lecce per il trasferimento di Filippo Falco in Serbia. Secondo quanto riferito dall’edizione on line del quotidiano belgradese Danas il club salentino avrebbe accettato l’offerta da un milione di euro, più 300mila euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League, proposto dal club che pagherà la cifra in tre rate. Il giocatore invece firmerà un contratto di due anni e mezzo da 480mila euro l’anno.