Dalla Spagna - A gennaio Boban ha chiesto Kubo al Real, poi Maldini ha sondato per Jovic

AS, noto giornale vicino alle vicende di Madrid, ha rivelato che, durante il mercato di gennaio, Zvonimir Boban ha chiesto al Real Madrid il prestito di Takefusa Kubo. Successivamente Paolo Maldini ha sondato per Jovic, quando ancora non si era a conoscenza di quello che sarebbe stato il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Questi contatti fanno capire che i due club siano in rapporti eccellenti, come dimostrato già dall'operazione Theo Hernandez la scorsa estate e dall'attuale trattativa per Brahim Diaz.