Dalla Spagna - Il Barcellona irrompe su Kessie: avviate le trattative

Il Barcellona pensa a Franck Kessie per la prossima stagione. Come riportato da Catalunya Radio, la società blaugrana avrebbe già avviato una trattativa per il calciatore ivoriano in scadenza col Milan il prossimo giugno. L'operazione non è ancora chiusa ma, nonostante le numerose società interessate al numero settantanove rossonero, sarebbe a buon punto.