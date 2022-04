Dalla Spagna: il Betis Siviglia sogna Isco. Pronta un'offerta importante

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Betis sogna il colpo Isco. Secondo quanto riportato da Marca sarebbe pervenuta un'importante offerta per il giocatore, in scadenza di contratto col Real Madrid e già da tempo destinato a lasciare la casa blanca. A spingere per il trasferimento il tecnico Manuel Pellegrini, che ha già allenato il trequartista nel corso della sua esperienza al Malaga. La qualificazione in Champions dei biancoverdi, sotto questo aspetto, sarebbe fondamentale per permettere al club di avere delle entrate tali da permettersi una stella del suo calibro. In caso contrario sarà necessario ricorrere ad alcune cessioni.