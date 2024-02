Dalla Spagna - Offerto Antonio Conte al Barcellona

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'annunciato addio di Xavi a fine stagione. Sia il Consiglio d'amministrazione blaugrana che il direttore sportivo Deco avrebbero già una lista di nomi sui quali eventualmente andare a puntare, ma nelle ultime ore ne sarebbe uscito fuori uno tanto nuovo quanto incredibile.

Stando infatti a quanto riportato dal noto portale iberico SPORT, Antonio Conte si sarebbe offerto per allenare il Barcellona. L'italiano al momento non rappresenterebbe essere però il prototipo ideale di allenatore che il club blaugrana starebbe ricercando, ma qualora dalle parti del Camp Nou dovessero cambiare idea l'ex Juventus ed Inter si sederebbe al tavolo senza troppi problemi con chi di dovere per trovare insieme una soluzione, anche perché stando ai media spagnoli Conte sembrerebbe essere addirittura propenso anche a sorvolare i problemi economici del Barça pur di poterlo allenatore.

Ad oggi, comunque, la priorità del Barcellona resta il sogno Jurgen Klopp.