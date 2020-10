Dalot vice Theo? Il portoghese ha giocato nove volte da terzino sinistro in carriera

A seguito del trasferimento di Diego Laxalt al Celtic, in molti hanno ipotizzato che Diogo Dalot possa fungere anche da alternativa a Theo Hernandez sulla sinistra, avendo giocato anche sulla fascia mancina. Verissimo, l'ex Porto è stato impiegato su quella corsia in qualche occasione, ma il numero di gare non arriva a dieci in carriera. Il laterale portoghese ha infatti disputato solo nove presenze come esterno basso sinistro, una delle quali nel finale di partita.