Damiani sul futuro della panchina del Milan: "Mi auguro di vedere Conte. Un allenatore coi fiocchi"

Damiani sul futuro della panchina del Milan: "Mi auguro di vedere Conte. Un allenatore coi fiocchi"MilanNews.it
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Oggi alle 22:36News
di Lorenzo De Angelis
Oscar Damiani ha parlato a TMW di Milan, suggerendo il nome del tecnico dal quale ripartire ma non solo.

Intervistato dai colleghi di TMW, l'operatore di mercato Oscar Damiani ha non solo commentato il calendario di Serie A, ufficializzato ieri pomeriggio, ma ha anche parlato di Milan suggerendo al club rossonero quale allenatore andare a prendere per ripartire. 

Possibili colpi alla Vardy o Modric?
“Mi preoccupa che siano ultra trentenni. Il futuro è dei giovani che negli altri sport fanno la differenza. Non abbiamo fantasia, conosciamo poco il mercato. I giovani bravi vanno in altri campionati”.

Chi vederebbe bene al Milan?
“Manca un direttore ma da milanista dico che sono troppi a pensare. Per quanto riguarda la panchina mi auguro di vedere Antonio Conte. Un allenatore coi fiocchi”.