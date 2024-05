Damiani: "Tifosi scontenti? Chiaro che quando mancano i risultati ci sia delusione. Ma dopo le prime vittorie..."

vedi letture

Durante il programma "Piazza Affari" su TMW Radio è intervenuto Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, per commentare vari temi inerenti al Milan: "Guirassy può essere un giocatore da Milan? Ha doti, è veloce e fa gol. Non è però un centravanti statico, fa molto movimento. È un ottimo giocatore, ma da qui ad essere un giocatore da Milan ce ne passa”.

Con i tifosi ora si è incrinato qualcosa?

“Il tifoso milanista dopo le prime vittorie ritroverà il solito entusiasmo. Per il campionato lo stadio è sempre stato pieno, è ovvio che quando mancano i risultati ci sia un po’ di delusione”.