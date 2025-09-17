Daniel Maldini titolare in PSG-Atalanta: ad assistere alla sfida c'è anche papà Paolo

Daniel Maldini titolare in PSG-Atalanta: ad assistere alla sfida c'è anche papà PaoloMilanNews.it
Oggi alle 21:30
di Federico Calabrese

L'Atalanta sta giocando in Champions League contro il PSG al Parco dei Principi. Ivan Juric ha scelto di far partire dal primo minuto Daniel Maldini e così allo stadio c'è anche suo papà Paolo.