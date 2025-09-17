Daniel Maldini titolare in PSG-Atalanta: ad assistere alla sfida c'è anche papà Paolo
L'Atalanta sta giocando in Champions League contro il PSG al Parco dei Principi. Ivan Juric ha scelto di far partire dal primo minuto Daniel Maldini e così allo stadio c'è anche suo papà Paolo.
