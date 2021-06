Danimarca, aggiornamento su Eriksen: condizioni stabili, resta in ospedale

La federazione danese ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Christian Eriksen. Ecco il post su Twitter: "Questa mattina abbiamo parlato con Eriksen, che ha inviato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili e continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza in caso di crisi e continueranno a essere presenti l'uno per l'altro dopo l'incidente di ieri. Vogliamo ringraziare per i saluti a Eriksen da parte di tifosi, giocatori, famiglie reali di Danimarca e Inghilterra, associazioni internazionali, club ecc. Invitiamo tutti a mandare i saluti alla Federazione danese, che si assicurerà che vengano trasmessi tutti a Christian e alla sua famiglia".

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021