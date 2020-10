Danimarca, Kjaer festeggia le 100 presenze: "Notte perfetta a Wembley"

Simon Kjaer ha festeggiato, da capitano, le 100 presenze con la Danimarca. Il centrale rossonero ha voluto celebrare con una foto di gruppo questo importante traguardo su Twitter, dopo aver battuto 0-1 l'Inghilterra a Wembley in Nations League: "Una notte perfetta: festeggiando le 100 presenze con la Danimarca con un clean sheet e una vittoria a Wembley".

Perfekt at fejre 100 landskampe #ForDanmark med sejr på Wembley🇩🇰

A perfect night: Celebrating 100 caps for Denmark with a clean sheet + victory at Wembley#ProudAndHappyCaptain pic.twitter.com/VWvIphKq6D