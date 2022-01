Dazn - 'Fedi': si svela l'anima calcistica delle città

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La passione calcistica come chiave per leggere un territorio e le sue tradizioni. E' l'obiettivo del nuovo programma che Dazn propone a partire da domani, dal titolo 'Fedi'. La prima tappa del viaggio parte da Bologna, città dei rossoblù, passando poi per Verona e Firenze. 'Fedi', sottolinea Dazn, è un nuovo format originale che racconta l'anima delle città italiane attraverso il calcio. Fede calcistica e tradizione si intrecciano in una narrazione che ripercorre, attraverso testimonianze speciali, le emozioni e i ricordi dei tifosi locali, da quelli più celebri al popolo della curva, ai cittadini che ricordano come le loro vite siano state spesso scandite dagli eventi calcistici. Ogni episodio sarà accompagnato da una colonna sonora realizzata partendo dai suoni della città, che si uniscono alla musica originale composta dal leader dei Planet Funk, Alex Uhlmann (ANSA).