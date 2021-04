Dazn in tilt, Libero: "Per garantire la Serie A lo Stato deve intervenire sulla rete internet"

Il quotidiano Libero in edicola questa mattina dedica un titolo ai problemi avuti da DAZN: "Per garantire la Serie A è lo Stato che deve intervenire sulla rete internet". Un problema che riporta indietro di tre anni quando si era agli esordi della piattaforma streaming, che l'anno prossimo trasmetterà tutto il campionato online. Le difficoltà portano ad accelerare i processi sulla infrastruttura internet italiana e servirà un intervento dello Stato per garantire a tutti di vedere la Serie A senza problemi: "Voglio presentare un piano per la banda ultra larga entro l'estate, forse anche prima della fine della stessa", ha spiegato il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, nei giorni scorsi.